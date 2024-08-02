Ирина Вавиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиПосле 1834 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Филиппович
Рождение ребёнка
1825 ст.
Дочь: Матрена Федоровна
Отец ребёнка: Федор Филиппович
Рождение ребёнка
1827 ст.
Сын: Егор Федорович
Отец ребёнка: Федор Филиппович
Рождение ребёнка
15.04.1832 ст.
Сын: Семен Федорович
Отец ребёнка: Федор Филиппович
Порядино, Наро-Фоминский, Московская область
Восприемники: крестьянин села Шапкино Иван Кирикович и деревни Порядино крестьянина Гурия Климовича жена Анисья Григорьевна
Смерть
После 1834 ст.