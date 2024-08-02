Ирина Вавиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Вавиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

После 1834 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Филиппович

Рождение ребёнка
1825 ст.

Дочь: Матрена Федоровна

Отец ребёнка: Федор Филиппович

Рождение ребёнка
1827 ст.

Сын: Егор Федорович

Отец ребёнка: Федор Филиппович

Рождение ребёнка
15.04.1832 ст.

Сын: Семен Федорович

Отец ребёнка: Федор Филиппович

Порядино, Наро-Фоминский, Московская область
Восприемники: крестьянин села Шапкино Иван Кирикович и деревни Порядино крестьянина Гурия Климовича жена Анисья Григорьевна
Смерть
После 1834 ст.

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