Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Шаброва (Семенова) Тамара Васильевна
Шаброва (Семенова) Тамара Васильевна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.06.1950
Пол
Женский
Отец
Семенов Василий Васильевич
1921 г.р.
Мать
Семенова Валентина Михайловна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1950
Отец:
Семенов Василий Васильевич
Мать:
Семенова Валентина Михайловна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия