Шачнев Антон Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1794 ст.
Жена: Шачнева Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Шачнев (Сухарев) Игнат Антонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1812 ст.
Сын: Шачнев (Сухарев) Трифилий Антонович
Мать ребёнка: Шачнева Евдокия Павловна
Смерть
Неизвестно