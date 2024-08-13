Шачнев Антон Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шачнев Антон Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1794 ст.

Жена: Шачнева Евдокия Павловна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Шачнев (Сухарев) Игнат Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
13.06.1812 ст.

Сын: Шачнев (Сухарев) Трифилий Антонович

Мать ребёнка: Шачнева Евдокия Павловна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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