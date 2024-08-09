Акулина Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Козмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Матвей Федоров

Отец ребёнка: Федор Семенов

Рождение ребёнка
1789

Сын: Сергей Федоров

Отец ребёнка: Федор Семенов

Рождение ребёнка
1796

Сын: Дмитрий Федоров

Отец ребёнка: Федор Семенов

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Праскева Федорова

Отец ребёнка: Федор Семенов

Смерть
Неизвестно

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