Акулина Козмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Матвей Федоров
Отец ребёнка: Федор Семенов
Рождение ребёнка
1789
Сын: Сергей Федоров
Отец ребёнка: Федор Семенов
Рождение ребёнка
1796
Сын: Дмитрий Федоров
Отец ребёнка: Федор Семенов
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Праскева Федорова
Отец ребёнка: Федор Семенов
Смерть
Неизвестно