Василий Дмитриев
Место рождения
Дата рождения02.01.1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1797
Отец: Дмитрий Иванов
Мать: Анастасия Лукина
СЫН ТЕСТЯ КУЗЬМЫ ТИМОФЕЕВА (ПРАВНУК МОЕГО ПОТАПА КОНОНОВА) МК-1797 02.01.1797 Деревни Михаилова у крестьянина Дмитрея Иванова женыа Настасья Лукиянова родила сына Василья которой крещен того же числа... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно