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Василий Дмитриев

Место рождения

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

02.01.1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1779 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1797

Отец: Дмитрий Иванов

Мать: Анастасия Лукина

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
СЫН ТЕСТЯ КУЗЬМЫ ТИМОФЕЕВА (ПРАВНУК МОЕГО ПОТАПА КОНОНОВА) МК-1797 02.01.1797 Деревни Михаилова у крестьянина Дмитрея Иванова женыа Настасья Лукиянова родила сына Василья которой крещен того же числа... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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