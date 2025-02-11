Лешина (Юдина) Матрона Васильева 1860 — найти родственников по фамилии на Familio

Лешина (Юдина) Матрона Васильева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1860

умерла 22.09.1897, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Юдин Василий Максимов1837 г.р.
Мать
Юдина Татьяна ФроловаДо 1842 г.р.
Супруги
Лешин Павел Иванович11.01.1853 г.р.
Дети
Лешин Степан Павлович02.08.1891 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Юдин Василий Максимов

Мать: Юдина Татьяна Фролова

Бракосочетание
09.11.1883

Муж: Лешин Павел Иванович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
02.08.1891

Сын: Лешин Степан Павлович

Отец ребёнка: Лешин Павел Иванович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
22.09.1897
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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