Лешина (Юдина) Матрона Васильева
женский, родилась 1860
умерла 22.09.1897, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЮдин Василий Максимов1837 г.р.
МатьЮдина Татьяна ФроловаДо 1842 г.р.
Супруги
Лешин Павел Иванович11.01.1853 г.р.
Дети
Лешин Степан Павлович02.08.1891 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Юдин Василий Максимов
Мать: Юдина Татьяна Фролова
Бракосочетание
09.11.1883
Муж: Лешин Павел Иванович
Рождение ребёнка
02.08.1891
Отец ребёнка: Лешин Павел Иванович
Смерть
22.09.1897