Sterky (Bohnstedt Moll) Maria Mathilda
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1819
Дата смерти30.09.1896
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1819
Отец: Moll Johan Emanuel
Крещение
30.08.1819
Stockholm, Sweden
Бракосочетание
01.07.1852
Муж: Sterky Carl Adolf
Stockholm, Sweden
Рождение ребёнка
14.10.1853
Дочь: Cederschiöld (Sterky) Amelie Hilda Maria
Отец ребёнка: Sterky Carl Adolf
Hamburg, Germany
Рождение ребёнка
20.10.1855
Сын: Sterky Karl (Carl) Gustaf
Отец ребёнка: Sterky Carl Adolf
of Stockholm, Soedermanland, Sweden
Рождение ребёнка
24.06.1857
Дочь: Bostrøm (Sterky) Pauline Emma Mathilda
Отец ребёнка: Sterky Carl Adolf
Hamburg, Tyskland/Germany
Рождение ребёнка
24.10.1858
Дочь: Bar. Von Freytag-Loringhoven (Sterky) Elisabeth Helene Auguste
Отец ребёнка: Sterky Carl Adolf
Hamburg, Hamburg, Germany
Рождение ребёнка
10.11.1860
Сын: Sterky Adolf Theodor
Отец ребёнка: Sterky Carl Adolf
Hamburg, Germany (Deutschland)
Место жительства
1876
Johannes Större, Klara, Stockholms, Uppland, Sweden
Смерть
30.09.1896
Hedvig Eleonora, Stockholms, Sweden