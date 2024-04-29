Sterky (Bohnstedt Moll) Maria Mathilda 10.08.1819 — найти родственников по фамилии на Familio
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Sterky (Bohnstedt Moll) Maria Mathilda

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1819

Дата смерти

30.09.1896

Пол

Женский

Добавил:

MM
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Место
Комментарий
Рождение
10.08.1819

Отец: Moll Johan Emanuel

Мать: Moll (Skoge) Henrica Charlotta

Крещение
30.08.1819
Stockholm, Sweden
Бракосочетание
01.07.1852

Муж: Sterky Carl Adolf

Stockholm, Sweden
Рождение ребёнка
14.10.1853

Дочь: Cederschiöld (Sterky) Amelie Hilda Maria

Отец ребёнка: Sterky Carl Adolf

Hamburg, Germany
Рождение ребёнка
20.10.1855

Сын: Sterky Karl (Carl) Gustaf

Отец ребёнка: Sterky Carl Adolf

of Stockholm, Soedermanland, Sweden
Рождение ребёнка
24.06.1857

Дочь: Bostrøm (Sterky) Pauline Emma Mathilda

Отец ребёнка: Sterky Carl Adolf

Hamburg, Tyskland/Germany
Рождение ребёнка
24.10.1858

Дочь: Bar. Von Freytag-Loringhoven (Sterky) Elisabeth Helene Auguste

Отец ребёнка: Sterky Carl Adolf

Hamburg, Hamburg, Germany
Рождение ребёнка
10.11.1860

Сын: Sterky Adolf Theodor

Отец ребёнка: Sterky Carl Adolf

Hamburg, Germany (Deutschland)
Место жительства
1876
Johannes Större, Klara, Stockholms, Uppland, Sweden
Смерть
30.09.1896
Hedvig Eleonora, Stockholms, Sweden

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