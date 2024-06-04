Тарас Изотов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиПосле 1894
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: Изот Кузьмин
Мать: Наталья Евсеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Стефанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зотова) Пелагея Тарасова
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.1894
Сын: Павел Тарасов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1894