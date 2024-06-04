Тарас Изотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарас Изотов

Тарас Изотов

Место рождения

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

После 1894

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Изот Кузьмин

Мать: Наталья Евсеева

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Стефанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зотова) Пелагея Тарасова

Мать ребёнка: не указана

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.01.1894

Сын: Павел Тарасов

Мать ребёнка: не указана

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1894

Мы используем куки для улучшения работы сайта.