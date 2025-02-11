Потешкин Сергей Осипов 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Потешкин Сергей Осипов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1820, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Осип Иванов1786 г.р.
Супруги
Потешкина Акулина Фёдорова1817 г.р.
Дети
Прасковья Сергеева1840 г.р.
Степанида Сергеева1843 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Осип Иванов

Мать: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потешкина Акулина Фёдорова

Место жительства
1835
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

16

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Прасковья Сергеева

Мать ребёнка: Потешкина Акулина Фёдорова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Степанида Сергеева

Мать ребёнка: Потешкина Акулина Фёдорова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Феодосия Сергеева) Феодора / Феодосия Сергеева

Мать ребёнка: Потешкина Акулина Фёдорова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

14

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Фёкла Сергеева

Мать ребёнка: Потешкина Акулина Фёдорова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Потешкина) Федосья Сергеева

Мать ребёнка: Потешкина Акулина Фёдорова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Елена Сергеева

Мать ребёнка: Потешкина Акулина Фёдорова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

11

Смерть
Неизвестно

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