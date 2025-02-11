Потешкин Сергей Осипов
мужской, родился 1820, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецОсип Иванов1786 г.р.
Супруги
Потешкина Акулина Фёдорова1817 г.р.
Дети
Прасковья Сергеева1840 г.р.
Степанида Сергеева1843 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Осип Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Прасковья Сергеева
Мать ребёнка: Потешкина Акулина Фёдорова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Степанида Сергеева
Мать ребёнка: Потешкина Акулина Фёдорова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Феодосия Сергеева) Феодора / Феодосия Сергеева
Мать ребёнка: Потешкина Акулина Фёдорова
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Фёкла Сергеева
Мать ребёнка: Потешкина Акулина Фёдорова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Потешкина) Федосья Сергеева
Мать ребёнка: Потешкина Акулина Фёдорова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Елена Сергеева
Мать ребёнка: Потешкина Акулина Фёдорова
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно