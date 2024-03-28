Москалева Вера
женский, родилась Неизвестно
Дети
Самохвалова (Москалева) Елена18.05.1960 г.р.
Москалев Андрей Васильевич11.07.1968 г.р.
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1960
Дочь: Самохвалова (Москалева) Елена
Отец ребёнка: Москалев Василий Васильевич
Чульман
Рождение ребёнка
11.07.1968
Сын: Москалев Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Москалев Василий Васильевич
Чульман