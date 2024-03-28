Москалева Вера Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Москалева Вера

Автор
АГ
Гришин А.

женский, родилась Неизвестно

Дети
Самохвалова (Москалева) Елена18.05.1960 г.р.
Москалев Андрей Васильевич11.07.1968 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1960

Дочь: Самохвалова (Москалева) Елена

Отец ребёнка: Москалев Василий Васильевич

Чульман

Рождение ребёнка
11.07.1968

Сын: Москалев Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Москалев Василий Васильевич

Чульман

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