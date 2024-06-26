Миняева Меланья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миняева Меланья Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гавриил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миняев Гордей Савельевич

Отец ребёнка: Миняев Савелий (Савва) Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миняев Савелий (Савва) Васильевич

Рождение ребёнка
1901

Сын: Федор

Отец ребёнка: Миняев Савелий (Савва) Васильевич

Рождение ребёнка
18.05.1907 ст.

Дочь: Миняева Пелагея Саввовна

Отец ребёнка: Миняев Савелий (Савва) Васильевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Миняев Илья Савельевич

Отец ребёнка: Миняев Савелий (Савва) Васильевич

Смерть
Неизвестно

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