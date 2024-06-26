Миняева Меланья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гавриил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Миняев Савелий (Савва) Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Сын: Федор
Отец ребёнка: Миняев Савелий (Савва) Васильевич
Рождение ребёнка
18.05.1907 ст.
Дочь: Миняева Пелагея Саввовна
Отец ребёнка: Миняев Савелий (Савва) Васильевич
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Миняев Савелий (Савва) Васильевич
Смерть
Неизвестно