Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександр

Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: не указан

Мать: Родионова Агрипина Даниловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close