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Курдун Полина Витальевна
Курдун Полина Витальевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.01.2012
Пол
Женский
Отец
Курдун Виталий Владимирович
1985 г.р.
Мать
Курдун Татьяна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ІБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.2012
Отец:
Курдун Виталий Владимирович
Мать:
Курдун Татьяна
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