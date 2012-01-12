Курдун Полина Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курдун Полина Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.2012

Пол

Женский

Отец

1985 г.р.

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.2012

Отец: Курдун Виталий Владимирович

Мать: Курдун Татьяна

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