Гордеев Иван Казак Ст. Ганькиной Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Бракосочетание
23.01.1841
Жена: Гордеева Мария Агапова
м. 18 ж. 23
Рождение ребёнка
30.05.1848
Сын: Гордеев Исак Иванов
Мать ребёнка: Гордеева Мария Агапова
Рождение ребёнка
10.08.1853
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Гордеева Мария Агапова
Смерть
Неизвестно