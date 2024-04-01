Гордеев Иван Казак Ст. Ганькиной Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеев Иван Казак Ст. Ганькиной Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Гордеев Василий Никифоров

Мать: Гордеева Пелагея Феофанова

Бракосочетание
23.01.1841

Жена: Гордеева Мария Агапова

м. 18 ж. 23
Рождение ребёнка
30.05.1848

Сын: Гордеев Исак Иванов

Мать ребёнка: Гордеева Мария Агапова

Рождение ребёнка
10.08.1853

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Гордеева Мария Агапова

Смерть
Неизвестно
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