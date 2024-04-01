Гордеева (Сивкова) Мария Агапова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева (Сивкова) Мария Агапова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Сивков Агап Федоров

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1841

Муж: Гордеев Иван Казак Ст. Ганькиной Васильев

м. 18 ж. 23
Рождение ребёнка
30.05.1848

Сын: Гордеев Исак Иванов

Отец ребёнка: Гордеев Иван Казак Ст. Ганькиной Васильев

Рождение ребёнка
10.08.1853

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Гордеев Иван Казак Ст. Ганькиной Васильев

Смерть
Неизвестно
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