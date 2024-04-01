Гордеева (Сивкова) Мария Агапова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: Сивков Агап Федоров
Бракосочетание
23.01.1841
м. 18 ж. 23
Рождение ребёнка
30.05.1848
Сын: Гордеев Исак Иванов
Отец ребёнка: Гордеев Иван Казак Ст. Ганькиной Васильев
Рождение ребёнка
10.08.1853
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Гордеев Иван Казак Ст. Ганькиной Васильев
Смерть
Неизвестно