Гребенюк Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенюк Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

гн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребенюк Афанасий Федорович

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Гребенюк Никон Афанасиевич

Отец ребёнка: Гребенюк Афанасий Федорович

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Гребенюк Евдокия Афанасьевна

Отец ребёнка: Гребенюк Афанасий Федорович

Майданецкое, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Гребенюк Яков Афанасьевич

Отец ребёнка: Гребенюк Афанасий Федорович

Майданецкое, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Гребенюк Ефросиния Афанасьевич

Отец ребёнка: Гребенюк Афанасий Федорович

Майданецкое, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Гребенюк Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Гребенюк Афанасий Федорович

Майданецкое, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Гребенюк Прокопий Афанасьевич

Отец ребёнка: Гребенюк Афанасий Федорович

Майданецкое, Черкаська область
Смерть
Неизвестно

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