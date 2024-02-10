Гребенюк Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Гребенюк Никон Афанасиевич
Отец ребёнка: Гребенюк Афанасий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Гребенюк Евдокия Афанасьевна
Отец ребёнка: Гребенюк Афанасий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Гребенюк Яков Афанасьевич
Отец ребёнка: Гребенюк Афанасий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Гребенюк Ефросиния Афанасьевич
Отец ребёнка: Гребенюк Афанасий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Гребенюк Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Гребенюк Афанасий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Гребенюк Прокопий Афанасьевич
Отец ребёнка: Гребенюк Афанасий Федорович
Смерть
Неизвестно