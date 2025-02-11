Лемасов Павел Васильев 25.06.1870 — найти родственников по фамилии на Familio

Лемасов Павел Васильев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 25.06.1870, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер 11.03.1877, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Лемасов Василий Степанов1845 г.р.
Мать
Лемасова Дарья Васильева1848 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1870

Отец: Лемасов Василий Степанов

Мать: Лемасова Дарья Васильева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
11.03.1877
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: Болезнь | Сибирская язва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.