Лемасов Павел Васильев
мужской, родился 25.06.1870, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер 11.03.1877, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЛемасов Василий Степанов1845 г.р.
МатьЛемасова Дарья Васильева1848 г.р.
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Рождение
25.06.1870
Отец: Лемасов Василий Степанов
Мать: Лемасова Дарья Васильева
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
11.03.1877
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область