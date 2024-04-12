Икрин Сергей Семенович
Место рождения
Дата рождения07.10.1902
Дата смерти06.12.1942
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1902
Отец: Икрин Семен Епифанов
Мать: Икрина Мария Матвеевна
Военная служба
13.09.1941
Краснополянское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Краснополянский РВК
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Икрина Харитина Ефимовна
Смерть
06.12.1942
Причина смерти: пропал без вести