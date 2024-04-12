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Икрин Сергей Семенович

Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

07.10.1902

Дата смерти

06.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1902

Отец: Икрин Семен Епифанов

Мать: Икрина Мария Матвеевна

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Военная служба
13.09.1941
Краснополянское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Краснополянский РВК
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Икрина Харитина Ефимовна

Смерть
06.12.1942
Причина смерти: пропал без вести
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