Пожитков Марк Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти26.07.1871 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калмыкова (Пожиткова) Елена Марковна Тарасовна__
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пожитков Порфирий Маркович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пожитков Никифор Маркович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Беляева (Пожиткова) Любовь Марковна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
26.07.1871 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/04313c96-fad6-4ae9-8a5d-0c977d389daa/136