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Пожитков Марк Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

26.07.1871 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калмыкова (Пожиткова) Елена Марковна Тарасовна__

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пожитков Порфирий Маркович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пожитков Никифор Маркович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Беляева (Пожиткова) Любовь Марковна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
26.07.1871 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/04313c96-fad6-4ae9-8a5d-0c977d389daa/136

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