Домна Степанова До 1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Домна Степанова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1849

умерла Неизвестно

Супруги
Кочкарев Иван Николаев1843 г.р.
Дети
(Кочкарева) Акулина Иванова1867 г.р.
Кочкарев Ксенофонт Иванов1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочкарев Иван Николаев

Рождение ребёнка
1867

Дочь: (Кочкарева) Акулина Иванова

Отец ребёнка: Кочкарев Иван Николаев

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1873

Сын: Кочкарев Ксенофонт Иванов

Отец ребёнка: Кочкарев Иван Николаев

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
14.04.1876

Дочь: (Кочкарева) Александра Иванова

Отец ребёнка: Кочкарев Иван Николаев

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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