Домна Степанова
женский, родилась До 1849
умерла Неизвестно
Супруги
Кочкарев Иван Николаев1843 г.р.
Дети
(Кочкарева) Акулина Иванова1867 г.р.
Кочкарев Ксенофонт Иванов1873 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Дочь: (Кочкарева) Акулина Иванова
Отец ребёнка: Кочкарев Иван Николаев
Рождение ребёнка
1873
Сын: Кочкарев Ксенофонт Иванов
Отец ребёнка: Кочкарев Иван Николаев
Рождение ребёнка
14.04.1876
Дочь: (Кочкарева) Александра Иванова
Отец ребёнка: Кочкарев Иван Николаев
Смерть
Неизвестно