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Романенков Николай Александрович

Место рождения

Алешковичи, Суземский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

08.11.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

 С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1922

Отец: Романенков Александр Акимович

Мать: Романенкова (Соловьёва) Наталья Тихоновна

Алешковичи, Суземский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мокроусова (Романенкова) Галина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Романенкова) Валентина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1962

Сын: Романенков Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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