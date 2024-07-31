Романенков Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения08.11.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1922
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мокроусова (Романенкова) Галина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Романенкова) Валентина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1962
Сын: Романенков Александр Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно