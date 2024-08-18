Романенков Александр Акимович
Место рожденияАлешковичи
Дата рождения1895 или 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895 или 1897
Отец: Романенков Аким
Мать: Имя неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1922
Сын: Романенков Николай Александрович
Мать ребёнка: Романенкова (Соловьёва) Наталья Тихоновна
Рождение ребёнка
13.10.1925
Дочь: Романенкова Марфа Александровна
Мать ребёнка: Романенкова (Соловьёва) Наталья Тихоновна
Рождение ребёнка
29.05.1929
Сын: Романенков Владимир Александрович
Мать ребёнка: Романенкова (Соловьёва) Наталья Тихоновна
Рождение ребёнка
13.09.1936
Дочь: Мяснова (Романенкова) Валентина Александровна
Мать ребёнка: Романенкова (Соловьёва) Наталья Тихоновна
Рождение ребёнка
13.10.1938
Рождение ребёнка
20.03.1942
Дочь: Олешко (Романенкова) Тамара Александровна
Мать ребёнка: Романенкова (Соловьёва) Наталья Тихоновна
Смерть
Неизвестно