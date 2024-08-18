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Романенков Александр Акимович

Место рождения

Алешковичи

Дата рождения

1895 или 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

 С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895 или 1897

Отец: Романенков Аким

Мать: Имя неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романенкова (Соловьёва) Наталья Тихоновна

Рождение ребёнка
08.11.1922

Сын: Романенков Николай Александрович

Мать ребёнка: Романенкова (Соловьёва) Наталья Тихоновна

Алешковичи, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
13.10.1925

Дочь: Романенкова Марфа Александровна

Мать ребёнка: Романенкова (Соловьёва) Наталья Тихоновна

Алешковичи, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
29.05.1929

Сын: Романенков Владимир Александрович

Мать ребёнка: Романенкова (Соловьёва) Наталья Тихоновна

Алешковичи, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
13.09.1936

Дочь: Мяснова (Романенкова) Валентина Александровна

Мать ребёнка: Романенкова (Соловьёва) Наталья Тихоновна

Алешковичи, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
13.10.1938

Дочь: Чухрова (Романенкова) Лидия Александровна

Мать ребёнка: Романенкова (Соловьёва) Наталья Тихоновна

Рождение ребёнка
20.03.1942

Дочь: Олешко (Романенкова) Тамара Александровна

Мать ребёнка: Романенкова (Соловьёва) Наталья Тихоновна

Алешковичи, Суземский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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