Ларина (Сычёва) Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 11.10.1911
Дата смерти05.03.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 11.10.1911
Отец: Сычев Иван Петрович
Мать: Сычёва Пелагея
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Ларин Михаил Герасимович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Бондаренко Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Ларин Михаил Герасимович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Новикова Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Ларин Михаил Герасимович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Бубикина Галина Михайловна
Отец ребёнка: Ларин Михаил Герасимович
Рождение ребёнка
06.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ларин Михаил Герасимович
Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
05.03.1982