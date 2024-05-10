Ларина (Сычёва) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларина (Сычёва) Прасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 11.10.1911

Дата смерти

05.03.1982

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 11.10.1911

Отец: Сычев Иван Петрович

Мать: Сычёва Пелагея

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Ларин Михаил Герасимович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Бондаренко Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Ларин Михаил Герасимович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Новикова Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Ларин Михаил Герасимович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Бубикина Галина Михайловна

Отец ребёнка: Ларин Михаил Герасимович

Рождение ребёнка
06.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ларин Михаил Герасимович

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
05.03.1982
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