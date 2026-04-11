Лукерья Сергеева
женский, родилась 1820
умерла Неизвестно
Супруги
Ефим Ильин1823 г.р.
Дети
Василий Ефимов1846 г.р.
Василиса Ефимова12.08.1848 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Ильин
Рождение ребёнка
1846
Сын: Василий Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Ильин
Рождение ребёнка
12.08.1848
Дочь: Василиса Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Ильин
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
16.07.1851 ст.
Дочь: Марина Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Ильин
Смерть
Неизвестно