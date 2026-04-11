Лукерья Сергеева 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Лукерья Сергеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1820

умерла Неизвестно

Супруги
Ефим Ильин1823 г.р.
Дети
Василий Ефимов1846 г.р.
Василиса Ефимова12.08.1848 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Ильин

Рождение ребёнка
1846

Сын: Василий Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Ильин

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
12.08.1848

Дочь: Василиса Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Ильин

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

18 семья

Рождение ребёнка
16.07.1851 ст.

Дочь: Марина Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Ильин

родилась в станице Кокчетавской

Смерть
Неизвестно

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