Глобина Мелания Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глобина Мелания Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глобин Дмитрий

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кубань, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Шевченко (Глобина) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1940

Сын: Глобин Виктор Антонович

Отец ребёнка: Пшеничный Антон Иванович

Кубань, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
1949
Северокубанский, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край

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