Глобина Мелания Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1949
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Глобин Дмитрий
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Шевченко (Глобина) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Пшеничный Антон Иванович
Смерть
1949
Северокубанский, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край