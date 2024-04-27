Дубровский Виктор Яковлевич 1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дубровский Виктор Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Дубровский Яков Илларионович

Мать: Дубровская (Гамшей) Софья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Работа или профессия
Неизвестно
рабочий
Рождение ребёнка
09.09.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Причина смерти: погиб в атомобильной катастрофе

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