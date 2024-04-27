Дубровский Виктор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
рабочий
Рождение ребёнка
09.09.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: погиб в атомобильной катастрофе