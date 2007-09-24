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Ганаев Алексей
Ганаев Алексей
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.09.2007
Пол
Мужской
Отец
Ганаев Влад Михайлович
1968 г.р.
Мать
Филиппова Людмила Леонидовна
1976 г.р.
Жена
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.2007
Отец:
Ганаев Влад Михайлович
Мать:
Филиппова Людмила Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
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