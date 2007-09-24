Ганаев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганаев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.2007

Пол

Мужской

Отец

1968 г.р.

Мать

1976 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.2007

Отец: Ганаев Влад Михайлович

Мать: Филиппова Людмила Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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