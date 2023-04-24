Савиночева (Флорова) Пелагея Симеоновна
Место рождения
Дата рождения26.04.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Дочь: Савиночева (Трофимова) Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Савиночев (Андреев) Яков Трофимович
Сын: Савиночев (Трофимов) Маркел Яковлевич
Отец ребёнка: Савиночев (Андреев) Яков Трофимович
Сын: Савиночев (Трофимов) Парфений Яковлевич
Отец ребёнка: Савиночев (Андреев) Яков Трофимович
Дочь: Савиночев (Трофимов) Агапия Яковлевна
Отец ребёнка: Савиночев (Андреев) Яков Трофимович
Сын: Савиночев (Трофимов) Самуил Яковлевич
Отец ребёнка: Савиночев (Андреев) Яков Трофимович
Сын: Савиночев (Трофимов) Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Савиночев (Андреев) Яков Трофимович
Дочь: Савиночева (Трофимова) Дарья Яковлевна
Отец ребёнка: Савиночев (Андреев) Яков Трофимович
Сын: Савиночев (Трофимов) Петр Яковлевич
Отец ребёнка: Савиночев (Андреев) Яков Трофимович
Дочь: Савиночева (Трофимова) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Савиночев (Андреев) Яков Трофимович
Дочь: Савиночева (Трофимова) Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Савиночев (Андреев) Яков Трофимович