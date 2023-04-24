Савиночева (Флорова) Пелагея Симеоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савиночева (Флорова) Пелагея Симеоновна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

26.04.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1876 ст.

Отец: Ефимов-Михайлов (Иванов) Симеон Флорович

Мать: Ефимова-Михайлова (Никитина) Иустина Наумовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
11.01.1895 ст.

Муж: Савиночев (Андреев) Яков Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.01.1896 ст.

Дочь: Савиночева (Трофимова) Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Савиночев (Андреев) Яков Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.12.1896 ст.

Сын: Савиночев (Трофимов) Маркел Яковлевич

Отец ребёнка: Савиночев (Андреев) Яков Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.02.1899 ст.

Сын: Савиночев (Трофимов) Парфений Яковлевич

Отец ребёнка: Савиночев (Андреев) Яков Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.04.1906 ст.

Дочь: Савиночев (Трофимов) Агапия Яковлевна

Отец ребёнка: Савиночев (Андреев) Яков Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.08.1908 ст.

Сын: Савиночев (Трофимов) Самуил Яковлевич

Отец ребёнка: Савиночев (Андреев) Яков Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.11.1909 ст.

Сын: Савиночев (Трофимов) Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Савиночев (Андреев) Яков Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.03.1912 ст.

Дочь: Савиночева (Трофимова) Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Савиночев (Андреев) Яков Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.08.1913 ст.

Сын: Савиночев (Трофимов) Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Савиночев (Андреев) Яков Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.10.1914 ст.

Дочь: Савиночева (Трофимова) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Савиночев (Андреев) Яков Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.05.1917 ст.

Дочь: Савиночева (Трофимова) Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Савиночев (Андреев) Яков Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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