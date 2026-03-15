Соловьева (Ярыгина) Мария Васильевна 1888 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Соловьева (Ярыгина) Мария Васильевна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1888 ст., Нижний Сеснур, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл

умерла 1955, Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Отец
Ярыгин Василий ИвановичНеизвестно г.р.
Супруги
Соловьев Алексей Иванович09.02.1888 ст. г.р.
Дети
(Соловьева) Александра Алексеевна1908 ст. г.р.
(Соловьева) Евгения Алексеевна1919 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.

Отец: Ярыгин Василий Иванович

Мать: не указана

Нижний Сеснур, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Соловьева) Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Соловьев Алексей Иванович

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Место жительства
Неизвестно
Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Соловьева) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Соловьев Алексей Иванович

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Бракосочетание
1907 ст.

Муж: Соловьев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1908 ст.

Дочь: (Соловьева) Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Соловьев Алексей Иванович

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Соловьева) Евгения Алексеевна

Отец ребёнка: Соловьев Алексей Иванович

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
26.10.1921

Сын: Соловьев Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Соловьев Алексей Иванович

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
1955
Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

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