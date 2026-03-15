Соловьева (Ярыгина) Мария Васильевна
женский, родилась 1888 ст., Нижний Сеснур, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
умерла 1955, Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
ОтецЯрыгин Василий ИвановичНеизвестно г.р.
Супруги
Соловьев Алексей Иванович09.02.1888 ст. г.р.
Дети
(Соловьева) Александра Алексеевна1908 ст. г.р.
(Соловьева) Евгения Алексеевна1919 г.р.Показать еще 3
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Место
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Рождение
1888 ст.
Отец: Ярыгин Василий Иванович
Мать: не указана
Нижний Сеснур, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Соловьева) Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Соловьев Алексей Иванович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Соловьева) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Соловьев Алексей Иванович
Бракосочетание
1907 ст.
Рождение ребёнка
1908 ст.
Дочь: (Соловьева) Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Соловьев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: (Соловьева) Евгения Алексеевна
Отец ребёнка: Соловьев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
26.10.1921
Сын: Соловьев Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Соловьев Алексей Иванович
Смерть
1955