Спиридон Иванов
мужской, родился 1795, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецИванДо 1757 г.р.
Супруги
Федосья1796 г.р.
Дети
Афанасий Спиридонов1812 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Иван
Мать: не указана
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья
Рождение ребёнка
1812
Сын: Афанасий Спиридонов
Мать ребёнка: Федосья
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно