Спиридон Иванов 1795 — найти родственников по фамилии на Familio

Спиридон Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1795, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
ИванДо 1757 г.р.
Супруги
Федосья1796 г.р.
Дети
Афанасий Спиридонов1812 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Иван

Мать: не указана

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья

Рождение ребёнка
1812

Сын: Афанасий Спиридонов

Мать ребёнка: Федосья

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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