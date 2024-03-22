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Анна Ильина

Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.09.1787

Дочь: Неонила Иванова

Отец ребёнка: Иван Евдокимов

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1790

Сын: Семён Иванов

Отец ребёнка: Иван Евдокимов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.10.1794

Сын: Илларион Иванов

Отец ребёнка: Иван Евдокимов

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1795

Сын: Харитон Иванов

Отец ребёнка: Иван Евдокимов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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