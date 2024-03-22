Анна Ильина
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Рождение ребёнка
20.09.1787
Дочь: Неонила Иванова
Отец ребёнка: Иван Евдокимов
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1790
Сын: Семён Иванов
Отец ребёнка: Иван Евдокимов
Рождение ребёнка
20.10.1794
Сын: Илларион Иванов
Отец ребёнка: Иван Евдокимов
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1795
Сын: Харитон Иванов
Отец ребёнка: Иван Евдокимов
Смерть
Неизвестно