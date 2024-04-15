Сватков Кирилл Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСватков Кирилл Захарович

Сватков Кирилл Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Сватков Василий Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1797
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
из Ялуторовского округа Алыбаевской ? волости
Рождение ребёнка
1807

Сын: Сватков Алексей Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
До 1825
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Переведены сей волости в деревню Чанокуринскую
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сватков Марко Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close