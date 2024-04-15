Сватков Кирилл Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1790
Сын: Сватков Василий Кириллович
Место жительства
С 1797
из Ялуторовского округа Алыбаевской ? волости
Рождение ребёнка
1807
Сын: Сватков Алексей Кириллович
Место жительства
До 1825
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Переведены сей волости в деревню Чанокуринскую
Рождение ребёнка
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно