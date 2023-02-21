Градкова (Стерхова) Акулина Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Градкова (Стерхова) Акулина Трифоновна

Место рождения

Турба

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Стерхов Трифон

Мать: не указана

Турба
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Градкова Федосья (мл.)

Отец ребёнка: Градков Герасим Тимофеевич

Турба
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосья (ст.)

Отец ребёнка: Градков Герасим Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Градков Герасим Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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