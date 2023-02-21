Градкова (Стерхова) Акулина Трифоновна
Место рожденияТурба
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Стерхов Трифон
Турба
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Градкова Федосья (мл.)
Отец ребёнка: Градков Герасим Тимофеевич
Турба
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосья (ст.)
Отец ребёнка: Градков Герасим Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно