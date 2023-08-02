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Андросова / Андрусова / Мария Фотиевна

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросов / Андрусов / Андрей Антонович

Рождение ребёнка
01.07.1884

Дочь: Андросова / Андрусова / Агриппина Андреевна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Андрей Антонович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.03.1887

Дочь: (Андросова / Андрусова /) Матрена Андреевна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Андрей Антонович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.08.1888

Сын: Андросов / Андрусов / Михаил Антонович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Андрей Антонович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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