Андросова / Андрусова / Мария Фотиевна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1884
Дочь: Андросова / Андрусова / Агриппина Андреевна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Андрей Антонович
Рождение ребёнка
14.03.1887
Дочь: (Андросова / Андрусова /) Матрена Андреевна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Андрей Антонович
Рождение ребёнка
09.08.1888
Сын: Андросов / Андрусов / Михаил Антонович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Андрей Антонович
Смерть
Неизвестно