Хорев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1954
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сырбу Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Переселкова Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1990
Дочь: Хорева Ксения Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Д. Островок Липецкая область