Хорев Николай Иванович 21.08.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хорев Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1954

Отец: Хорев Иван Сергеевич

Мать: Хорева (Кулешова) Александра Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сырбу Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Переселкова Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1990

Дочь: Хорева Ксения Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Д. Островок Липецкая область

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