Зубарева (Решетова) Ольга Яковлевна 23.07.1890 — найти родственников по фамилии на Familio

Зубарева (Решетова) Ольга Яковлевна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 23.07.1890, Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

умерла 25.03.1981

Отец
Решетов Иаков Иванович1839 г.р.
Мать
Решетова Екатерина Дмитриевна1841 г.р.
Супруги
Зубарев Михаил Васильевич26.10.1884 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1890

Отец: Решетов Иаков Иванович

Мать: Решетова Екатерина Дмитриевна

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Бракосочетание
24.01.1910 ст.

Муж: Зубарев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
07.01.1911 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубарев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
22.05.1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубарев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
26.02.1916

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубарев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубарев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубарев Михаил Васильевич

Смерть
25.03.1981

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