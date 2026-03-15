Зубарева (Решетова) Ольга Яковлевна
женский, родилась 23.07.1890, Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
умерла 25.03.1981
ОтецРешетов Иаков Иванович1839 г.р.
МатьРешетова Екатерина Дмитриевна1841 г.р.
Супруги
Зубарев Михаил Васильевич26.10.1884 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1890
Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
24.01.1910 ст.
Рождение ребёнка
07.01.1911 ст.
Рождение ребёнка
22.05.1912
Рождение ребёнка
26.02.1916
Рождение ребёнка
1918
Рождение ребёнка
1923
Смерть
25.03.1981