Клочков Павел Ильич
мужской, родился 1850, Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ
умер 05.11.1880, Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ
ОтецКлочков ИльяНеизвестно г.р.
Супруги
Сухова Стефанида Ивановна1851 ст. г.р.
Дети
Прохорова (Клочкова) Марина Павловна1860 г.р.
(Клочкова) Марина Павловна20.02.1870 г.р.Показать еще 3
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Рождение
1850
Отец: Клочков Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Прохорова (Клочкова) Марина Павловна
Мать ребёнка: Сухова Стефанида Ивановна
Бракосочетание
08.11.1868
Рождение ребёнка
20.02.1870
Дочь: (Клочкова) Марина Павловна
Мать ребёнка: Сухова Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
02.03.1873
Мать ребёнка: Сухова Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
05.04.1877
Мать ребёнка: Сухова Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
17.05.1880
Мать ребёнка: Сухова Стефанида Ивановна
Смерть
05.11.1880