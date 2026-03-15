Клочков Павел Ильич 1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Клочков Павел Ильич

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1850, Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

умер 05.11.1880, Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Отец
Клочков ИльяНеизвестно г.р.
Супруги
Сухова Стефанида Ивановна1851 ст. г.р.
Дети
Прохорова (Клочкова) Марина Павловна1860 г.р.
(Клочкова) Марина Павловна20.02.1870 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Клочков Илья

Мать: не указана

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Прохорова (Клочкова) Марина Павловна

Мать ребёнка: Сухова Стефанида Ивановна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Бракосочетание
08.11.1868

Жена: Сухова Стефанида Ивановна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
20.02.1870

Дочь: (Клочкова) Марина Павловна

Мать ребёнка: Сухова Стефанида Ивановна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
02.03.1873

Сын: Клочков Ефимий Павлович

Мать ребёнка: Сухова Стефанида Ивановна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
05.04.1877

Сын: Клочков Василий Павлович

Мать ребёнка: Сухова Стефанида Ивановна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
17.05.1880

Сын: Клочков Семен Павлович

Мать ребёнка: Сухова Стефанида Ивановна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Смерть
05.11.1880
Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

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