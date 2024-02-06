Левченко Екатерина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченко Екатерина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Левченко Андрей Иванович

Отец ребёнка: Левченко Иван Герасимович

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Левченко Фотина Ивановна

Отец ребёнка: Левченко Иван Герасимович

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Левченко Анилина Ивановна

Отец ребёнка: Левченко Иван Герасимович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Левченко Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Левченко Иван Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левченко Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левченко Иван Герасимович

Смерть
Неизвестно
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