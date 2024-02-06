Левченко Екатерина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Левченко Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Левченко Фотина Ивановна
Отец ребёнка: Левченко Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Левченко Анилина Ивановна
Отец ребёнка: Левченко Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Левченко Гавриил Иванович
Отец ребёнка: Левченко Иван Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно