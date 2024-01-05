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Усольцева Феврония Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Надежда Марковна

Отец ребёнка: Усольцов Марко Павлович

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Усольцев Павел Маркович

Отец ребёнка: Усольцов Марко Павлович

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
09.07.1858

Дочь: Иулита Марковна

Отец ребёнка: Усольцов Марко Павлович

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
21.08.1860

Дочь: Наталья Марковна

Отец ребёнка: Усольцов Марко Павлович

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Близнецы
Рождение ребёнка
21.08.1860

Дочь: Усольцева Наталья Марковна

Отец ребёнка: Усольцов Марко Павлович

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Близнецы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усольцов Марко Павлович

Смерть
Неизвестно
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