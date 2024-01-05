Усольцева Феврония Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Надежда Марковна
Отец ребёнка: Усольцов Марко Павлович
Рождение ребёнка
Около 1856
Отец ребёнка: Усольцов Марко Павлович
Рождение ребёнка
09.07.1858
Дочь: Иулита Марковна
Отец ребёнка: Усольцов Марко Павлович
Рождение ребёнка
21.08.1860
Дочь: Наталья Марковна
Отец ребёнка: Усольцов Марко Павлович
Близнецы
Рождение ребёнка
21.08.1860
Дочь: Усольцева Наталья Марковна
Отец ребёнка: Усольцов Марко Павлович
Близнецы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно