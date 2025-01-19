Ширугина (Кустарева) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ширугин Александр Викторович
Отец ребёнка: Ширугин Виктор Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ширугин Владимир Викторович
Отец ребёнка: Ширугин Виктор Кузьмич