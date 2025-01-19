Ширугина (Кустарева) Александра Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ширугина (Кустарева) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширугин Виктор Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширугин Александр Викторович

Отец ребёнка: Ширугин Виктор Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширугин Владимир Викторович

Отец ребёнка: Ширугин Виктор Кузьмич

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