Бовтюк Филип Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бовтюк Андрей Иванов
Рождение ребёнка
05.07.1840
Дочь: Бовтюк Марфа Филиповна
Мать ребёнка: Бовтюк Пелагея Гавриловна
Рождение ребёнка
28.08.1843
Мать ребёнка: Бовтюк Пелагея Гавриловна
Гостра Могила, Київська область
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Бовтюк Христина Филиповна
Мать ребёнка: Бовтюк Пелагея Гавриловна
Рождение ребёнка
16.05.1849
Дочь: Бовтюк Агафия Филиповна
Мать ребёнка: Бовтюк Пелагея Гавриловна
Смерть
Неизвестно