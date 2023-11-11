Бовтюк Пелагея Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.07.1840
Дочь: Бовтюк Марфа Филиповна
Отец ребёнка: Бовтюк Филип Андреевич
Рождение ребёнка
28.08.1843
Отец ребёнка: Бовтюк Филип Андреевич
Гостра Могила, Київська область
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Бовтюк Христина Филиповна
Отец ребёнка: Бовтюк Филип Андреевич
Рождение ребёнка
16.05.1849
Дочь: Бовтюк Агафия Филиповна
Отец ребёнка: Бовтюк Филип Андреевич