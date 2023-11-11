Бовтюк Пелагея Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБовтюк Пелагея Гавриловна

Бовтюк Пелагея Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1840

Дочь: Бовтюк Марфа Филиповна

Отец ребёнка: Бовтюк Филип Андреевич

Рождение ребёнка
28.08.1843

Сын: Бовтюк Иоан Филипович

Отец ребёнка: Бовтюк Филип Андреевич

Гостра Могила, Київська область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Бовтюк Христина Филиповна

Отец ребёнка: Бовтюк Филип Андреевич

Рождение ребёнка
16.05.1849

Дочь: Бовтюк Агафия Филиповна

Отец ребёнка: Бовтюк Филип Андреевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close