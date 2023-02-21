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Хлодоальд
Хлодоальд
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
520
Дата смерти
07.09.560
Пол
Мужской
Отец
Хлодомир
495 г.р.
Мать
Гунтека
495 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
520
Отец:
Хлодомир
Мать:
Гунтека
Смерть
07.09.560
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