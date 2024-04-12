Назарова (Подлиняева) Светлана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Подлиняева) Светлана Ивановна

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Место рождения

Спасск-Дальний, Спасск-Дальний, Приморский край

Дата рождения

11.09.1979

Пол

Женский

Добавил:

РН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1979

Отец: Подлиняев Иван Иванович

Мать: Подлиняева Римма Евстафьевна

Спасск-Дальний, Спасск-Дальний, Приморский край
Рождение ребёнка
29.11.2004

Дочь: Борисова Анастасия Борисовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.07.2019

Дочь: Назарова Ульяна Романовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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