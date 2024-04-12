Назарова (Подлиняева) Светлана Ивановна
Место рождения
Дата рождения11.09.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1979
Рождение ребёнка
29.11.2004
Дочь: Борисова Анастасия Борисовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.07.2019
Дочь: Назарова Ульяна Романовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности