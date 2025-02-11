Кургашов Фёдор Васильевич
мужской, родился 1821, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 24.01.1896, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецКургашов ВасилийНеизвестно г.р.
Дети
Кургашов Афанасий Фёдорович1851 г.р.
Синдяева (Кургашова) Домна Федоровна1858 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Кургашов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кургашов Гавриил Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Кургашов Афанасий Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Синдяева (Кургашова) Домна Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
24.01.1896