Кургашов Фёдор Васильевич 1821 — найти родственников по фамилии на Familio

Кургашов Фёдор Васильевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1821, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 24.01.1896, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Кургашов ВасилийНеизвестно г.р.
Дети
Кургашов Афанасий Фёдорович1851 г.р.
Синдяева (Кургашова) Домна Федоровна1858 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Кургашов Василий

Мать: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кургашов Гавриил Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Кургашов Афанасий Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Синдяева (Кургашова) Домна Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
24.01.1896
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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