Яни Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.06.1999
Дочь: Яни Екатерина Константиновна
Мать ребёнка: Лукьянова Ирина Юрьевна
Рождение ребёнка
10.10.2008
Мать ребёнка: Парамонова Вероника Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукьянова Ирина Юрьевна