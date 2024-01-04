Яни Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯни Константин Иванович

Яни Константин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1977 г.р.

Дети

1999 г.р.
2008 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

AY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1999

Дочь: Яни Екатерина Константиновна

Мать ребёнка: Лукьянова Ирина Юрьевна

Рождение ребёнка
10.10.2008

Сын: Яни Иван Константинович

Мать ребёнка: Парамонова Вероника Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парамонова Вероника Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукьянова Ирина Юрьевна

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