Бортняков Юрий Львович
Место рождения
Дата рождения28.01.1939
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1939
Отец: Бортняков Лев Борисович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана