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Бортняков Юрий Львович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

28.01.1939

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1939

Отец: Бортняков Лев Борисович

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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