Talponen Mikko Markuksenpoika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Talponen Mikko Markuksenpoika

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1729 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Waris (Varis) (Talponen) Peata Juhontytär

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Talponen) Beata Mikontytär

Мать ребёнка: Waris (Varis) (Talponen) Peata Juhontytär

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Talponen Lauri Mikonpoika

Мать ребёнка: Waris (Varis) (Talponen) Peata Juhontytär

Смерть
Неизвестно

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