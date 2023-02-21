Гацке Август Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гацке Август Иванович

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Место рождения

Польша.Отвацк.

Дата рождения

1879

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

SG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Польша.Отвацк.
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