Халтурина Наталья Афанасиевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Халтурина Наталья Афанасиевна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Халтурин Никита Павлович1849 г.р.
Дети
Халтурин Яков Никитич1875 г.р.
(Халтурина) Пелагея Никитична1876 г.р.
Показать еще 5
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халтурин Никита Павлович

Место жительства
Неизвестно
Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1875

Сын: Халтурин Яков Никитич

Отец ребёнка: Халтурин Никита Павлович

Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1876

Дочь: (Халтурина) Пелагея Никитична

Отец ребёнка: Халтурин Никита Павлович

Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
05.12.1878

Сын: Халтурин Павел Никитич

Отец ребёнка: Халтурин Никита Павлович

Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1881

Дочь: (Халтурина) Ксения Никитична

Отец ребёнка: Халтурин Никита Павлович

Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
14.08.1882

Сын: Халтурин Константин Никитич

Отец ребёнка: Халтурин Никита Павлович

Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
22.05.1885

Сын: Халтурин Георгий Никитич

Отец ребёнка: Халтурин Никита Павлович

Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
07.08.1888

Сын: Халтурин Прокопий Никитич

Отец ребёнка: Халтурин Никита Павлович

Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.