Халтурина Наталья Афанасиевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Халтурин Никита Павлович1849 г.р.
Дети
Халтурин Яков Никитич1875 г.р.
(Халтурина) Пелагея Никитична1876 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Халтурин Никита Павлович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: (Халтурина) Пелагея Никитична
Отец ребёнка: Халтурин Никита Павлович
Рождение ребёнка
05.12.1878
Отец ребёнка: Халтурин Никита Павлович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: (Халтурина) Ксения Никитична
Отец ребёнка: Халтурин Никита Павлович
Рождение ребёнка
14.08.1882
Сын: Халтурин Константин Никитич
Отец ребёнка: Халтурин Никита Павлович
Рождение ребёнка
22.05.1885
Отец ребёнка: Халтурин Никита Павлович
Рождение ребёнка
07.08.1888
Сын: Халтурин Прокопий Никитич
Отец ребёнка: Халтурин Никита Павлович
Смерть
Неизвестно